小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（16日）新聞重點。

【1】外交部喊話 世衛大會請邀台！

就在美國總統川普凍結資助，「懲罰」WHO（世衛組織）之際，巧的是，Youtuber阿滴、設計師聶永真透過網路募款，也同步在《紐約時報》刊登全版廣告，指沒人能孤立台灣。對此，WHO隨即發表13點聲明，反駁孤立台灣，表達認真看待台灣的存在。外交部昨則向世衛喊話，邀台灣擔任世衛觀察員，並邀請參加今年世衛大會（WHA）。

【2】免死！小燈泡案凶手 無期徒刑定讞

3歲女童小燈泡命案，她的媽媽王婉諭立委曾淚求法官判凶手王景玉死刑，但最高法院15日維持原判決，認為王非精神疾病致無辨識能力而殺人，不符減刑規定，但其精神病症可在監禁期間矯治，將他判處無期徒刑定讞，這件隨機殺人案纏訟4年終告落幕。

【3】陸美台海較勁 動作頻頻

美陸近來在台海四周有頻繁的軍事活動，引發立委關注。國防部長嚴德發昨在立法院備詢時表示，台海現在確像熱區，大陸與美方的活動較以前多，雙方有相互較勁味道。

【4】國發會有信心 我今年經濟一定正成長

國際貨幣基金（IMF）下修今年台灣經濟成長率為負4%，國發會15日指出，疫情對今年台灣經濟成長的衝擊約0.66至1.4個百分點，今年台灣經濟「一定可以維持正成長」，IMF沒有完整掌握台灣狀況，嚴重低估台灣經濟成長率，對此深表遺憾。

【5】選手踩雷問導師體重 潘瑋柏笑喊「淘汰」

大型女團選秀節目《菱格世代DD52》日前首錄，一開場就由選手們表演〈Can’t stop me〉，她們花近2個月錄音、練習，開場舞氣勢磅礡。首席導師潘瑋柏對於硬體設備，誇說：「舞台看起來大器，燈光與視覺讓選手的表演提升層次。」楊丞琳則說：「非常羨慕這些女孩，選手服裝每集上看百萬，看到女孩的服裝，我自己都想擁有。」

(中時電子報)