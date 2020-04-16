退役軍官楊思聖前年在立法院青島一館前，用台語罵立委王定宇「不要臉」遭檢方起訴，高院維持台北地院判決，認定他是對立委舉止不滿的言語，並非無端直接對於王的的人格本身予以羞辱貶抑，王是政治人物應承擔較嚴苛程度的言論監督，判楊男無罪確定。

檢方起訴指控，楊男在2018年9月21日上午11點在青島一館門前、不特定多數人都得以共見共聞的情狀下，公然對王定宇辱稱「賣國賊」、「不要臉（台語）」等詞，貶損王的人格尊嚴與社會評價，涉犯公然侮辱等罪。

北院判楊男無罪，檢方提上訴，高院佐以當天架設在楊男騎乘機車上的自錄器，認定他未說出「賣國賊」一詞，無從單憑王定宇的指述及證人與客觀事實不符的證詞，認定楊男辱罵王「賣國賊」的事實，檢方舉證不足，此部分難認足以證明楊有此犯行。

高院表示，楊男所說「不要臉」一詞，並非專就個人的人格特徵予以輕蔑嘲笑，而是就王定宇處理兩岸事務之情形與王的政治立場不同，他主觀上希望對方不要拿著中華民國立法委員身分來消滅中華民國，並非無故予以羞辱貶抑。

合議庭指出，王定宇為政治人物，應承擔較嚴苛程度之言論監督，且楊思聖是針對王的施政行為而為負面批評，這些言論屬言論自由之保護範疇，不具可罰的違法性，難以公然侮辱罪相繩，判楊男無罪確定。

(中時 )