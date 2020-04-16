新冠肺炎疫情延燒全球，台灣防疫成績獲多國肯定，我國也積極爭取參與WHO。15日WHO記者會上，被問到孤立台灣一事，首席法務官所羅門（Steven Solomon）表示，WHO一直有和台灣交流，強調組織屬於聯合國系統的公衛專門機構，並無權力改變聯合國所通過之決議。

WHO例行記者會中，日本NHK記者問到WHO被指孤立台灣一事，先前指控遭台灣攻擊的秘書長譚德塞並未回應。首席法務官所羅門則說，WHO始終都有與台灣衛生部門和專家保持交流，WHO也強調，其組織屬於聯合國系統的公衛專門機構，並無權力改變聯合國所通過之決議。

對於WHO稱一直與台灣有合作，網友不以為然，表示「這根本狗屁，WHO徹徹底底的歧視台灣」、「WHO：有啊～可以寄信給我喔～但你不是成員國，不能來開會」、「外交部還有算台灣要參加被拒絕的次數」、「我剛也是看得很生氣～如果密切合作，那台灣給的警告他們視而不見，那不是就能說他們失職...導致疫情擴散全球」。

(中時電子報)