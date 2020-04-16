行政院因應新冠肺炎疫情對藝文產業衝擊，加碼祭出預算37.2億元的「藝文紓困2.0」，合計2階段總預算達52.2億元。其中，15億元規模的「藝文紓困1.0」最快本周可核定請款，「藝文紓困2.0」則預計4月30日開始受理，並增加線上申請，以加速作業。

行政院政委龔明鑫15日邀集文化部長鄭麗君，共同召開行政院紓困振興方案「藝文產業協助」記者會。龔明鑫指出，藝文產業是國家重要軟實力，產業人才養成不易，此次疫情造成藝文產業經營蒙受困難，若因此導致藝文產業解散，將對國家軟實力造成莫大損失。

文化部表示，行政院4月初提出第二階段紓困振興特別預算，使「藝文紓困1.0」升級為「藝文紓困2.0」，加計「移緩濟急」預算，總預算由15億元提高為52.2億元，延續「人員薪酬優先」原則，持續照顧藝文事業員工、自雇者，避免藝文工作者流失。

文化部指出，「藝文紓困1.0」第一次「減輕營運衝擊補助」收件期已於10日截止，已在3月底針對無須補件案件進行首次審查， 13日起陸續發出核定函，獲補助者即可請領補助。截至14日止，共已接獲7658件申請案，4月起已分批審查，核定後將儘速撥款。

文化部表示，「藝文紓困2.0」包括各類型藝文事業減輕營運衝擊補助18億元、藝文艱困事業員工薪資及營運補貼24.7億元、大型藝文事業貸款利息補貼5.5億元、藝文自雇者納入勞動部自營業者補助等4大強化方案，另有振興措施（4億元）。

此外，文化部亦將同步執行6大扶助措施，包括行政調控、減租、延稅、法人挺振興、展演場館國內團隊優先使用，以及建立國片映演協商機制。

針對紓困貸款辦理情形，龔明鑫表示，截至14日止，國銀配合政府辦理紓困貸款，合計受理申請4403戶、金額609億元，已核准1835戶、181億元。自辦紓困貸款方面，企業戶合計512億元、個人戶累積368億元。

(時報資訊)