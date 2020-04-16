臺企銀（2834）統籌主辦晟裕科技5年期6.9億元聯貸案，13日由董事長黃博怡代表銀行團，與晟裕科技完成聯貸簽約。此次聯貸案資金將用於興建廠房、購置機器設備暨充實中期營運周轉金所需，由臺企銀及一銀共同主辦，彰銀、板信銀、高雄銀等共同參與。

晟裕科技秉持維護社會環境、響應綠能發電政策使命，投入有毒性、無毒性的有害廢棄物、生物醫療類廢棄物及一般事業廢棄物處理。焚化廢棄物除可協助政府解決環保問題外，焚化廢棄物產生的熱能亦可回收發電，回售予台電轉供公眾使用。

晟裕科技興建中的焚化廠預期在今年底完工、2021年中投入正常營運，隨著新冠肺炎疫情使醫療廢棄物處理需求量大增，環保市場發展更為樂觀。公司未來將深耕資源循環產業，盡到排污節能減碳的社會責任。

臺企銀表示，未來將持續落實政府政策，推動都更金融、銀髮金融及文創金融，提供客戶更優質的創業金融服務，並發揮中小企業專業銀行功能，融資與輔導並重，鞏固專業銀行的獨特地位。

(時報資訊)