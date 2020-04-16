為推動數位化金融服務，元大金(2885)子公司元大人壽於2017年通過由英國標準協會（BSI）審查的「ISO 27001 資訊安全管理系統(Information Security Management System, ISMS)」國際標準驗證，經BSI重新評鑑，再度通過獲得「ISO 27001資訊安全管理系統國際標準」證書。

近幾年在主管機關之要求下，金融保險業及消費者都非常關注資安與個資議題，元大人壽所建置資訊安全防護系統，除為公司資料與系統合理、合法使用外，更以「保護資訊資產安全」及「維持業務持續運作，以達企業永續經營」為目標，並將「保護保戶個資安全」列為最重要任務之一。

元大人壽表示，資訊安全防範重點在於攔截防護、加密防護、稽核記錄三層次資料防護架構，守護公司資料與系統之安全，用心打造安全的資訊使用環境，並落實資訊安全管理精神：「機密性」、「完整性」及「可用性」，方可建立安全可信賴的資訊服務。元大人壽強調，透過BSI三年ㄧ次的重新評鑑作業，讓元大人壽於資訊安全強化更有精益求精動力，落實國際標準以符合主管機關要求。

(時報資訊)