漢翔(2634)2019年營收再創新高，但今年連續遭逢波音737Max停產及新冠肺炎疫情衝擊，董事長胡開宏表示，目前挑戰更甚金融海嘯時期，營運明顯受到衝擊。不過，總經理馬萬鈞表示，雖然漢翔是波音第三、四層供應商，但訂單減少不是永久消失，重新復飛前或者疫情導致旅運減少讓需求短暫停止，但他相信今天損失的訂單未來必將回流。

漢翔2019年營收285.4億元，營收再創歷年新高，稅後淨利18.74億元，每股盈餘1.99元。其中，營收比重部分，國防業務占比58％，民用業務占比41％。董事會通過擬發放1.19元現金股利，股利配發率60％。

馬萬鈞指出，因接連發生兩起空難，全球各國相繼禁飛波音737Max機型，波音決定從今年1月起暫停生產該系列飛機，影響對供應鏈的供給，而FAA原本預計4月進行737Max的認證試飛，波音期望於5月之前重啟生產工作、年中達成復飛目標，但這是新冠肺炎之前的預期。現在新型冠狀病毒肆虐全球，已對航空產業造成影響，巴西航空工業公司因新型冠狀病毒於全球蔓延，收到客戶要求延遲交運飛機的請求，波音公司也在疫情衝擊下，面臨客戶取消737Max客機訂單。

漢翔承接波音737Max主輪艙門、壓力艙門、升降舵等機體結構，以及發動機LEAP-1B零組件等多項專案，營收將產生明顯衝擊。漢翔在每日8：10戰情室高階主管的晨會中，就爭取中業務現況動態檢討，並將各業務機會分為高、中、低風險管控，盤點可能商機，即時修正業拓方向，以彌補營收及獲利缺口。馬萬鈞表示，疫情衝擊是動態衝擊，停工、停產每天都有新的狀況，衝擊是每天在變化，只能在變局中穩扎穩打來應付影響。

胡開宏表示，波音被取消737Max訂單直接影響漢翔，新冠肺炎疫情也讓航運量減少、航空製造業斷鏈等問題，今年漢翔面臨的挑戰，比金融海嘯時還要嚴峻。但漢翔控管風險，包括人力盤整，積極拓展新業務，每天掌控業務風險，今年為漢翔深蹲年。

在國防業務方面，皆依照軍方規劃進度執行，除了首架新式高教機預劃在今年6月進行首飛任務，隨著高教機進入量產，可望形成一波成長力道。再則，對美新購66架F-16V戰機，加計現有F-16A/B升級為F-16V後，台灣將擁有該型戰機逾200架，藉由F-16構改案，建立原廠洛馬公司認證合格廠房、裝備、場地設施、訓練合格技術人員等相關軟硬體優勢，衍生維修需求相當可觀。

漢翔已於去年底與洛馬公司簽署合作協議，擬結合台灣航空供應鏈體系，全力爭取F-16維修中心商機。馬萬鈞坦承F-16A/B升級為F-16V進度大幅落後，但跟原廠合作非常愉快及順利，落後幅度會快速縮小，可以根據合約如期趕上。

(時報資訊)