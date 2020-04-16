民進黨外貌出眾的女立委高嘉瑜，因為表決《國土計畫法修正草案》，與黨團立場不一，投下贊成票被開罰一萬元，讓註明網紅館長陳之漢和不少網友群情激憤，網友紛紛在網路留言為她加油打氣，「民進黨清流、挺妳到底」、「民進黨國土惡法千萬不能過」。

原來，開罰原因是因為，立法院上月13日在一審報告階段時，對於政院版《國土法部分條文修正草案》有重大疑慮，因此，所有的在野黨團，包括國民黨團、時代力量黨團、民眾黨團「均提議退回程序委員會重新提出」，「但是民進黨團對於退回程序委員會，表達異議，因此進行表決，而民進黨團數在數量優勢下，讓政院版草案強渡關山，成功付委」。

而民進黨團幹事長、桃園立委鄭運鵬昨15日則在臉書回應此事表示，「政黨黨團這不是一般人講的團不團結的簡單形象問題，而是政黨集體要負起什麼責任的問題」，罰則一般只是罰款，「各級民代有些人就會選擇某些狀況寧願被罰款，來交換自己要的形象」。

許多網友紛紛到高嘉瑜臉書為她加油打氣，「沒關係，選民不要當橡皮圖章，大家會支持妳」、「國土法事關重大，不能被民進黨整包通過」、「嘉瑜妳會被1450嘴沒有台灣價值」、「民進黨無法容納不同的聲音，不就是民主體制下的獨裁？」、「加油，要被綠營出征了，加油，挺住！一路走來堅持走自己的路」、「民進黨真的臉皮夠無恥，修惡法圖利財團，還要立委全吞」。

(中時電子報)