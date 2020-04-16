口罩花色議題不斷，網友分享自己怎麼買都只能拿到藍色，引出神人曬出收藏照炫耀，這款超稀有。（圖／翻攝自PTT）

也有網友分享，口罩實名制改14天9片後，直接領到9隻斑馬。（圖／翻攝自PTT）

口罩實名制上路至今，口罩的花色不斷引起話題，有網友悲情指出「永遠都只能領到萬年藍的口罩」，引發熱議，不少網友紛紛曬出自已得特別款，除了恥度很大的動物紋之外，絕美的淡紫色更是榮獲「最想擁有的口罩花色冠軍」。

網友在PTT上發文表示，從口罩實名制上路到現在，他不管是到藥局排隊，還是在網路預購，很神奇的總是會拿到一般藍色的口罩，粉色口罩沒拿過，更別說是有圖案的，並好奇詢問大家拿過什麼特別花色的口罩？

貼文曝光意外引起討論，許多人紛紛曬出自己的口罩，「拿過一次動物圖案的，覺得可愛捨不得用」、「薄到透光的口罩」、「最特別的是橘色」、「網購拿到九隻斑馬」、「我拿到媽祖跟三太子的」、「淡紫色的」、「國旗口罩」。也有許多網友與原PO同病相憐，怎麼買都只有藍色的。

口罩的花樣眾多，根據網友的回答發現，大家最想獲得的是「淡紫色」口罩，不少人分享，淡紫色的真的很漂亮，但拿到的機率真的微乎其微，只拿過一次兩片裝，都捨不得用完它。

(中時電子報)