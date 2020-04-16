台灣14日在《紐約時報》刊登全版廣告，提到台灣被WHO拒於門外，世界衛生組織也列出13點回應，強調一直與台灣衛生部門保持技術交流。對此，立委賴品妤不滿，怒批WHO一副好像自己什麼都沒有過錯一樣。

賴品妤在臉書直批「譚德塞不要再繼續WHO爛！」表示WHO洋洋灑灑羅列13點回應，說「數十年來一直與台灣衛生部門保持技術交流」，但事實上，我們根本就無法參與WHO的核心會議，WHO是把一軍的台灣當二軍在看待，直到新冠肺炎疫情，國際社會才知道真正的防疫一軍是台灣。

WHO稱台灣可參與多數專家技術會議，但事實上台灣能參與的會議根本不到3成！賴品妤指出，2017年開始，台灣就沒有受邀出席WHA（世界衛生大會），2009到2019的十年間，申請參與187場技術性會議只受邀參加57場，遭拒比例高達七成，WHO也未說明拒絕原因。

賴品妤表示，台灣能參加的都是較不重要的會議，這次新冠肺炎病毒會議，根本就沒有找台灣，反而還被WHO劃成大陸疫區，要請問WHO，這是哪門子的和台灣一起「專家技術交流」？

WHO既沒分享更多公衛資訊給台灣，也不讓台灣參與重要會議，賴品妤說，這背後大家都知道是大陸因素，可是WHO至今都不敢講真話，本應站在維繫全人類健康立場的WHO，現在卻變成政治掛帥，台灣人已呼籲這麼多個月了，連國際新聞的廣告也刊登了，WHO仍不肯悔改。

賴品妤認為，台灣有能力、也有意願為提升全世界的健康而努力，現在也以捐贈物資、分享防疫經驗協助各國，就算我們被拒絕在WHO之外，但大陸和WHO拒絕不了台灣持續參與世界、幫助世界的決心。

(中時電子報)