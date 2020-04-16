美國總統川普，台北時間昨天（15日）清晨大動作宣布，暫停金援世界衛生組織（WHO）後，世衛秘書長譚德塞終於發聲，他表示遺憾，且稍早他也在推特上指出，WHO現在只聚焦在拯救人命及阻止新冠病毒大流行，認為現階段「已經沒有時間可以浪費了」。

譚德塞15日在記者會上表示，美國過去一直是WHO慷慨的朋友，在美國人民和政府的支持下，世衛組織一直致力於改善世界上最貧窮、脆弱人群的健康；而對於川普宣布暫停金援決定，「我們感到遺憾」。

而在WHO於日內瓦總部召開記者會場上，有日本媒體點名譚德塞，向他提問關於美國國務院，批評WHO未將台灣早期所提供的資訊供應給全球，質疑是政治考量凌駕全球衛生一事，譚德塞聽完後態度迴避，沒有要回答的意思，反而是把臉轉向，示意其他專家回答。

且對於台灣有民眾募資在「紐約時報」（The New York Times）上，刊登全版廣告一事，在記者會場上，WHO另派公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）、副法律顧問索羅門（Steven Solomon）及研究冠狀病毒部門的范科霍芙（Maria Van Kerkhove）等3大高層官員接力說明，且搬出一中擋箭牌，而譚德塞的態度則完全迴避。

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(中時電子報)