再過不到一個月，就是「母親節」了！這陣子在家悶久了，不妨帶著媽咪和家人吃點好料！「喜滋客廚房」、「點8號 星級名廚點心專賣」、「天蔥牛排 Mr.Onion」幫你一次搞定媽媽的胃口，不管全家要吃美式多元大份量的牛排、義大利麵、燉飯、漢堡甚至是PIZZA；或者想要吃些中式熱炒及港味精緻點心，我們都能滿足每個人嘴饞的渴望。今年3家餐廳從4月20日至5月1日舉辦「媽咪WOW愛哩」你點餐我請客！

一年一度母親節，就別讓媽咪辛苦下廚了！「喜滋客廚房」、「天蔥牛排Mr.Onion」滿足愛吃西式料理的媽媽，從最強項各式經典排餐，更有超浮誇頂級食材的漢堡系列，大海新鮮襲擊「龍蝦海鮮干貝漢堡佐明太子醬」及CP值爆表「黑柏金和牛鴨肝堡佐松露醬」。另義大利麵、燉飯控照過來，十足鮮味的威尼斯墨魚海鮮麵，讓全家不用飛到國外也能品嚐道地美味。

「點8號 星級名廚點心專賣」則要照顧喜歡中式港味的媽咪，能吃到星級主廚料理的精緻餐點點心，每道菜色我們更是現點現蒸，讓媽媽美味新鮮入口，飯後再來份港式甜蜜點心，不論點8雞蛋仔、各式風味蛋塔、金沙菠蘿包、正宗西多士…等。

「喜滋客廚房」、「點8號 星級名廚點心專賣」、「天蔥牛排 Mr.Onion」

動將分為三波段，首波電話搶訂位，從109年4月20日至5月1日，只要成功預定五月份母親節檔期間四人位子，每店前100名來店用餐結帳後，立即贈送520元餐點抵用券。

從5月2日至5月31日，來店用餐滿額「喜滋客廚房」、「天蔥牛排Mr.Onion」將送媽媽法式奶油鮮煎干貝一份；「點8號 星級名廚點心專賣」即送充滿愛的心型饅頭一份。加碼活動，凡於5月2日、3日、9日、10日，來店用餐消費滿1200元，每桌即贈送一張法國知名品牌愛心鑄鐵鍋抽獎券一張。

不過也提醒大家，近來新冠肺炎疫情蔓延，請避免出入人潮擁擠場所，若無法維持社交距離請配戴口罩。搭乘大眾運輸時請全程配戴口罩，配合體溫測量措施。這陣子也要勤洗手、多運動增加免疫力，也盼疫情早日平歇，還給大家安全平樂生活。

(中時電子報)