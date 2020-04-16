罷韓第二階段連署通過，為反制罷韓，高雄市長韓國瑜日前委任前高雄市新聞局長王淺秋以及律師葉慶元，到台北高院聲請停止執行罷免案。國民黨高雄市議員童燕珍被問及，面對罷免案，藍營真的樂觀？童說若問高市局處首長，答案也不會肯定的說罷免通過不了。她直言，國民黨不夠積極想找大家去投票。

前高雄市新聞局長王淺秋偕律師葉慶元，日前前往台北高等行政法院遞狀，向法院聲請停止執行罷免案。韓陣營認為，民進黨違反選罷法規定，在直轄市市長就職未滿一年，就進行罷免活動，且綠營控制的中選會又非法掩護罷免提案，因此希望透過法院反制民進黨的違法奧步。據《中評社》報導，童燕珍認為，現在是投票或不投票都危險，藍反罷主軸該出來了。

童燕珍表示，藍營及韓陣營對於是否要號召支持者去投票仍拿不定主意，她認為，繼續低調不投票並不見得對國民黨有利。童認為，一定要有罷免絕對通過不了的把握，才會叫大家不去投票，她說國民黨不夠積極想找大家去投票，這樣太消極，如果有決心找回韓流時的感動，贏過57萬票很容易。

童燕珍認為，現在是藍營投票或不投票都很危險，很多人都不敢講到底能不能過關，若情勢危險，還不出來投票，就少了贏的籌碼。

(中時電子報)