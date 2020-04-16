小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（16日）財經重點。

【1】台積電法說前夕 外資送秋波

台積電法說會16日登場，外資圈相繼打「預防針」後，野村證券半導體產業分析師鄭明宗注入「強心針」，預測台積電法說有驚喜。而台股15日價量齊揚，累計18個交易日反彈22.56％，分析師看好台股之後的行情有望往季線靠攏。

【2】顧立雄：怕接到張忠謀電話

不是董監酬勞高的都是「肥貓」。立委曾銘宗提案修證交法14條，希望限制上市櫃公司董監酬勞不得逾員工薪資的一定倍數，金管會主委顧立雄回應，大家要不要看一看台股護國神山台積電的獨董薪酬有多少，但投資人依舊願意買台積電股票；若金管會要限制台積電董監酬勞倍數，顧立雄說：「不知道會不會接到張忠謀的電話」。

【3】上市董監酬金出爐 大洗牌

上市公司2019年董監酬金出爐，共有29家公司董事總酬金超過1億元，22家平均每位董事領逾千萬元，排行也出現大風吹，由中信金以7,279萬元排名第一，超車2018年冠軍國巨，「雙王」台積電、大立光各以4,387萬元、3,489萬元分居第二、三名，國巨更由2018年的1.14億元降至3,120萬元，退居至第四名。

【4】Switch日本恢復出貨 概念股全收紅

任天堂（Nintendo）公告，本周日本將恢復出貨Switch、Switch Lite，而《集合啦！動物森友會》限定版Switch主機將在4月下旬出貨，供應鏈包括原相（3227）、旺宏（2337）等第二季營運直接受惠，在市場信心回溫、又有消息激勵下，Switch概念股15日再掀一波行情，全數收紅。

【5】年收223萬元高薪族 核實減除更優惠

收入超過223萬元上班族有福了！過去上班族僅適用「薪資所得特別扣除額」，依定額20萬元減除，但今年新增核實減除機制，上班族可依照「職業專用服裝費」、「進修訓練費」及「職業上工具支出」等三項單據減除費用，每項上限各3％。

(中時電子報)