新冠肺炎疫情延燒，台灣向多國捐贈口罩，由華航運送，卻因英文名「China Airlines」恐讓人誤認為陸籍航空，掀起改名爭議。國民黨立委賴士葆在臉書舉行投票，詢問是否支持華航改名，沒想到網友答案幾乎一面倒。
台灣口罩外交，由華航運送到國外，貨櫃雖有「Taiwan can help」字樣，但華航英文「China Airlines」，恐讓外國人產生混淆，也掀起是否改名爭議。
對此，賴士葆15日在臉書舉行投票，問「是否支持華航改名？」截至今日上午8點，約24小時的投票時間，有超過11萬人投票。結果顯示，有高達86%的網友支持華航改名，14%的人不支持。
網友表示，「 Taiwan airline」、「改名又能如何？」反對改名的人則說「我支持維持原來的中華航空！」「從阿扁時期就改這個換那個！意識形態治國！只會浪費錢！」「不用改，但前面可加Taipei或Taiwan」。
(中時電子報)
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