大陸外交學院副院長、教授王帆16日在陸媒《環球時報》撰文〈世界總體穩定對中美都有利〉指出，在新冠肺炎疫情肆虐全球的嚴峻時刻，美國一些政客不思與他國聯手抗疫，反而當成削弱別國機會，是缺少歷史觀和戰略觀的膚淺之舉。

文章說，首先，從安全視角分析，世界的總體穩定，有利於陸美兩國，陸美兩國都是國際化程度很高的國家，也是全球產業鏈的重要組成部分。

文章認為，其次，陸美相爭將引發不確定的後果。陸美兩大國之爭不會有贏家，反而會引發一個「不確定的協力廠商」崛起，它可能是某個現有的大國，也可能是某些勢力或潛在的組織。這些第三方正在等待衝突的大國犯顛覆性錯誤。從大國力量對比來看，這些潛在的協力廠商隨時可能利用時機以及大國對抗的危機，迅速壯大起來。

文章表示，第三，從經濟角度來看，互利共贏雖非利益最大化方案，但卻是理性可行方案。陸美兩國任何一國的經濟危機都非另一方的機遇。

從現實角度來看，避免與美國的對抗加劇仍然是當務之急。也是避免大陸陷入「美國式戰略對抗」錯誤思維的關鍵所在。必須從戰略性複合視角看待這一問題。那就是，是否仍然堅持以相互依存條件下的競爭來看待這一問題。美國衰落難成大陸之幸。同理，大陸出現經濟困境也絕不是美國的福音。

文章稱，第四，大國之爭只能選擇次優解。大國關係只能是互敬互讓、謀取都能夠接受的相對利益，謀取對各方都相對有益的結果，而不可能是只有利於某一個國家的最優解。

基於相互依存視角，陸美都需要幫助經濟上陷於困境的競爭對手。這也是命運共同體深刻含義所在。國與國之間不僅需要同甘，也需要共苦。

(中時 )