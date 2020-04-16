FED褐皮書曝露美國經濟急遽萎縮，美國零售和製造業報告比預期還慘淡、油價跌至 20 年來新低，加上高盛、花旗、美銀等銀行股財報利空連環爆，導致美股再度回檔重挫。終場美股四大指數漲跌幅介於-1.44%至-2.82%，其中以費半指數最為弱勢，台積電ADR下跌1.9%。

台股量增上漲，後續上漲須量增，下跌須量縮。指數下檔支撐為10日線(約10,048點附近)，上檔壓力為約10,600點附近。KD向上開口擴大，惟K值及D值均為超買區，短線上檔要提防賣壓。

國際股市隨著各國央行持續救市呈現一波反彈，但新冠疫情在歐洲及美國仍持續蔓延尚未見到高峰，台股在昨日(4/15)期貨結算日拉高結算後，回補3/13的缺口，預期短線上進入高檔震盪機會較大。

操作上不宜過度躁進追價，靜待拉回可挑選疫情受惠股或下半年基本面回溫的產業，布局做短線操作。選股方向可留意矽晶圓、NB、PA、生技、高殖利率股。

(時報資訊)