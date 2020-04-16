陸軍再爆桃色醜聞，已婚的陸專上校教育長李志萍，載著一名比他小21歲的女上士輔導長，摩鐵共處3小時。消息曝光，陸軍司令部震怒，表示2人疑似違反男女分際情事，將秉持「嚴考核、嚴淘汰」原則進行調查，目前2人已調離現職。

《鏡週刊》接獲爆料，51歲已婚的陸軍專校上校教育長李志萍，4月9日載著小他21歲的沈姓女上士輔導長，開進桃園市中壢區的一家汽車旅館，一待就是近3小時。

李志萍偷情行蹤可說遭到全程掌握，從他車子開出陸專校門口，到接女輔導長上車，再一起「滑進」摩鐵，全部被人拍了下來。

陸軍司令部今（16日）表示，本屬陸軍專科學校李姓上校及女士官，遭控於今（109）年4月疑似在校外發生違反男女分際情事，本部獲報後極為重視，立即由司令部編成專案小組進行行政調查；另為周延處理，釐清案情，已將渠等調離現職，靜候調查。

陸軍司令部強調，本部將秉「嚴考核、嚴淘汰」一貫原則，倘調查結果確有違反規範，將予以重懲列汰，絕不包庇；另將持恆加強軍法紀及性別分際教育，以建立正確認知，確維軍譽。

(中時電子報)