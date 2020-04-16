就在美國新冠肺炎確診人數突破63萬，死亡人數逼近2.8萬之際，總統川普說，疫情高峰期已過，雖然大家必須提高警覺，但他周四即將宣布聯邦新綱領，以展開重新開放國家的流程。
據CNBC與CNN新聞網15日報導，儘管川普不再堅持，他擁有重新開放國家的「絕對權力」，讓各州決定如何與何時開放，但仍打算提供建議放鬆社交距離的綱領與標準。
川普周三在白宮的新冠肺炎疫情簡報會中指出，美國防控新冠肺炎的積極策略顯然已奏效，雖然戰鬥仍在持續，但全國數據顯示，新病例的高峰期已過，而確診數超過其他任何國家的紐約州新病例也在「減少」。
川普不斷強調，部份地方或許能在5月1日前就重新開放。據白宮新冠肺炎工作小組應變協調員柏克絲（Deborah Birx）說，有9州的確診病例不到1,000宗，而川普也認為，可能有近30州「狀況好極了」。
如今美東的紐約、新澤西、羅德島、康乃狄克、德拉瓦，賓州與麻州等7州，還有美西的加州，華盛頓州與奧勒崗等3州已宣佈，區域工作小組將協調重新開放的相關事宜。
稍後副總統彭斯（Mike Pence）說，白宮會在宣布新綱領前，透過電話向所有的州長進行簡報。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。