川普即將宣布重新開放美國新綱領

就在美國新冠肺炎確診人數突破63萬，死亡人數逼近2.8萬之際，總統川普說，疫情高峰期已過，雖然大家必須提高警覺，但他周四即將宣布聯邦新綱領，以展開重新開放國家的流程。

據CNBC與CNN新聞網15日報導，儘管川普不再堅持，他擁有重新開放國家的「絕對權力」，讓各州決定如何與何時開放，但仍打算提供建議放鬆社交距離的綱領與標準。

川普周三在白宮的新冠肺炎疫情簡報會中指出，美國防控新冠肺炎的積極策略顯然已奏效，雖然戰鬥仍在持續，但全國數據顯示，新病例的高峰期已過，而確診數超過其他任何國家的紐約州新病例也在「減少」。

川普不斷強調，部份地方或許能在5月1日前就重新開放。據白宮新冠肺炎工作小組應變協調員柏克絲（Deborah Birx）說，有9州的確診病例不到1,000宗，而川普也認為，可能有近30州「狀況好極了」。

如今美東的紐約、新澤西、羅德島、康乃狄克、德拉瓦，賓州與麻州等7州，還有美西的加州，華盛頓州與奧勒崗等3州已宣佈，區域工作小組將協調重新開放的相關事宜。

稍後副總統彭斯（Mike Pence）說，白宮會在宣布新綱領前，透過電話向所有的州長進行簡報。

(中時電子報)