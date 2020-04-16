洛杉基臉書。

WHO例行記者會中，日本NHK記者問到WHO被指孤立台灣一事，先前指控遭台灣攻擊的秘書長譚德塞並未回應。首席法務官所羅門則說，WHO始終都有與台灣衛生部門和專家保持交流，WHO也強調，其組織屬於聯合國系統的公衛專門機構，並無權力改變聯合國所通過之決議。

對此，自由作家洛杉基在臉書上表示，WHO不讓台灣加入，不是看不起台灣，而是受限於聯合國決議，只能讓會員國加入，而聯合國只承認一中。這兩個條件，就讓台灣無法登堂入室。因此，就是把世衛組織的老譚罵殘了，也無法改變聯合國決議。川普拒絕繼續資助世衛（前面還有欠費未繳），也無法逼著世衛違反聯合國決議。

而這個問題該如何解決？洛杉基指出，唯一的辦法，就是讓美國大哥承認台灣為一個國家，加入聯合國，那麼成為世衛會員國，不就順理成章？而綠營人士「捨正道而不由」，到處罵街、登報請願，除了能安撫國內綠網軍的憤怒之外，於事無補！

(中時電子報)