61歲日本樂壇教父小室哲哉和和globe主唱KEIKO結婚18年，2年前小室哲哉被爆和女護理師搞曖昧，他澄清「沒有男性該有的能力」，間接認了性無能，也否認不倫戀。最近日媒卻爆他已私下遞交離婚相關文件，疑有意扶正護理師小三。

小室哲哉有3段婚姻，1988年和女團成員大谷香奈子結婚，4年後離婚，2001年和自己培養出的歌手吉田麻美奉子成婚，但10個月後就離婚，他最有名的戀情是與華原朋美的4年情，最後無疾而終，2002年和globe主唱KEIKO（小室桂子）結婚，2011年KEIKO驚傳在家中腦中風送醫急救。媒體曾報導小室哲哉不離不棄，原被外界視為浪子回頭轉性成好老公，2年前卻爆出小室哲哉和女護理師過從甚密。

小室哲哉後來開記者會澄清緋聞，一方面透露老婆KEIKO的言行已退化到國小四年級，無法將妻子視為成熟女人溝通，對此感到疲累，另一方面又說「沒有男性該有的能力」，稱爆出外遇的A女是他信任的護理師，「從未想過男女進一步的關係」，接著丟下震撼彈宣布引退，離開耕耘了35年的演藝圈。

據《週刊文春》報導，小室哲哉退出演藝圈後，近來發福約10公斤，他雖稱絕無和護理師發生不倫戀，去年初卻向東京法院遞交離婚相關文件，疑有意3度離婚斷開結婚18年的KEIKO，但對傳聞，小室哲哉方面暫時無回應。

(中時電子報)