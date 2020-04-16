新冠肺炎疫情爆發後，高雄市長韓國瑜開始全力防堵疫情、登革熱，成功讓高雄維持零本土案例。但在全球確診一路飆升，台灣防疫出入限制下，高雄的觀光也難免受到巨大衝擊，有媒體就直擊高雄六合夜市最新狀況…讓人難以置信。

據港媒《中評社》記者實際走訪高雄發現，因疫情衝擊加上蔡政府上任後兩岸關係急遽惡化，大量陸客中斷來台，在雙重衝擊下，高雄的各大夜市人潮可說是呈直線驟降，其中在台灣較具知名度、全長380公尺長的、可以開展175個攤位的六合夜市，但現今卻僅剩80個攤位運營，若在平日，人潮稀稀落落更顯冷清。

報導也採訪六合夜市發展協會常務理事詹金翰，他說，許多攤商已面臨嚴重生計問題，這兩個月來很多攤商看破景氣與疫情嚴峻，乾脆把攤子收起來休息或轉行。賣冰沙的楊姓攤商表示，疫情爆發前他是賣烤魷魚的，但爆發後，沒人來，由於魷魚不能久放，他只好改賣冰沙，他無奈地說，許多攤商和他一樣都是在地經營十幾年，甚至幾十年，都沒遇過這麼慘的時候。

許多攤商都懷念國民黨的馬英九執政那8年，當時生意真的是非常好，但現在疫情影響，大家都苦哈哈，「希望政府能多少補助小老百姓生計」。

(中時電子報)