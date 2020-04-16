世衛（WHO）否認台灣曾示警「新冠肺炎恐會人傳人」，遭指揮中心公布電郵全文反擊，但外界好奇，資訊源究竟從哪來的？指揮中心發言人莊人祥表示，當時是疾管署副署長的羅一鈞半夜滑PTT發現後，立即回報工作群組，就著手準備防範疫情。而這篇被視為「台灣吹哨文」也吸引大批網友朝聖，原PO新回應中也藏洋蔥，希望大家一起集氣，替生病的爸爸加油。

謢國神文的原PO也再度發文感謝，謝謝李文亮醫師轉發消息，也謝謝防疫醫師轉貼消息！謝謝羅副半夜睡不著覺來看本魯發文！謝謝每個關注消息的鄉民推，也感謝PTT平台，讓台灣資訊迅速透明，最後更是感謝有能專業並正確判斷消息的政府和行政體系，沒讓我成為步上死諫後塵的第9個人！

原PO也指出，他沒啥後台也因此而獲益，唯一受益的，大概是爸爸在呼吸病房躺了半年多，因為傳達消息得已及時防堵疫情，讓呼吸病房不虞匱乏，大概是唯一的收穫，前幾天收到他的病危通知書，還請大家幫我集氣，祝他能平安熬過，早日康復！

引發網友熱烈留言，「幫集氣，祝伯父早日康復，台灣感謝有你」、「文集氣祝原po爸早日康復」、「加油，希望您父親能夠平安無事」、「感謝讓我現在還可以顆顆笑，祝你爸早日恢復健康」。

(中時電子報)