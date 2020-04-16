中共中央機關報《人民日報》16日報導，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，應約同美國國務卿蓬佩奧通電話時指出，在全球抗疫大背景下，處理好陸美關係、保持兩國關係健康穩定發展至關重要。美國之音報導，蓬佩奧在對話時強調抗疫透明度與資訊共用的重要性。

在通話中說，楊潔篪表示，自3月27日習近平主席同川總統通話以來，陸美雙方按照兩國元首重要共識，就抗疫問題保持了密切溝通。下步，中方願繼續同美方分享疫情防控信息和經驗，開展抗疫合作，同時推動落實廿國集團領導人應對新冠肺炎特別峰會各項共識，保障全球供應鏈穩定、促進全球經濟金融穩定」。

楊潔篪強調，在全球抗疫大背景下，處理好陸美關係、保持兩國關係健康穩定發展至關重要。希望美方同陸方相向而行，落實好兩國元首重要共識，聚焦合作，排除干擾，推動陸美關係沿著正確軌道向前發展。這符合兩國人民的根本利益，也是國際社會的共同期待。

美國之音報導，美國國務院發言人奧塔格斯發表聲明說：「國務卿蓬佩奧今天與中共外事辦公室主任楊潔篪通了話。國務卿強調，對抗2019新冠病毒疫情並防範未來的疫情爆發，需要全面透明和資訊分享。」「他表示，美國人民1月份向中國人民提供了援助，並將繼續提供援助。我們認為中國加快醫療物資出口，以滿足美國的關鍵需要，這點十分重要。雙方確認致力於擊敗2019新冠病毒疫情，恢復全球的健康與繁榮」。

蓬佩奧隨後在推特上說，「我就新冠病毒疫情與楊潔篪主任討論了美中援助及國際合作問題。我強調充分透明和資訊共用在這場戰鬥中的重要性。我們將繼續共同努力，戰勝這一全球疾病大流行，恢復全球健康和繁榮」。

(中時 )