徐小可（許暐翎）和阿Ben（白吉勝）是演藝圈幸福的明星夫妻檔，兩人結婚多年育有3個小孩，甜蜜的家庭生活讓不少人羨慕。不過徐小可近日上節目提到，她之前與老公做去做例行的健康檢查，卻被醫師告知，檢查發現兩人身體某幾項數值呈現紅字超標，身體都處於「發炎」狀態，後來才找出原因，其實是夫妻倆每兩天就做一次的「這行為」造成的。

徐小可透露，有一次健檢與老公阿Ben的身體都被發現「同時發炎」，後來才發現，跟每兩天就一次重訓有關。（圖／翻攝YouTube）

徐小可近日上《醫師好辣》分享健檢經驗，提到她與老公阿Ben，有一年去做例行健檢時，被查出兩人的身體「同時發炎」，健檢報告中不及格紅字的地方，居然大同小異，醫師猜測，兩人是因為住在一起吃了什麼東西，或居住環境有問題造成。但奇怪的是，徐小可父親也與他們夫妻倆同住，卻沒有這些問題。

徐小可說，後來醫師要他們夫妻倆，過一陣子再回診複檢。後來她向醫師提到，她在等待複檢的這兩周，不刻意去進行健康飲食與運動，夫妻倆每次看到對方，都擔心「會不會是最後一面」，心情非常不安。

結果再次檢查，醫師訝異地說：「奇怪，都不發炎了」，並透露健檢數值已經「大幅降下來」，讓徐小可和阿Ben超困惑。後來徐小可想到，第一次健檢時，夫妻倆在檢查前一周，幾乎是每兩天就去做一次「重量訓練」，且兩人重訓的強度達到「隔天早上會覺得被鬼壓床」的程度，這才被解開謎團。

徐小可提到，她後來打電話向健身教練確認，才被告知如果要健檢，就必須提早告知教練，先將重訓課程排開，不然過度操練，身體就會「一直反覆在發炎」，會影響真實的健檢結果。

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(中時電子報)