因新冠肺炎疫情影響，各國政府祭出封城令，影視圈許多節目和劇組也紛紛延後錄製或者乾脆停拍，藝人工作檔期也重新大洗牌。男星羅志祥也是受影響者之一，15日才終於把行程安排妥當，飛到大陸工作；為了防疫還使用護目鏡、面罩等道具把自己嚴密保護起來。

羅志祥嚴密防護。（圖／翻攝自羅志祥 微博）

新冠肺炎疫情嚴峻，為了確實防疫，節目製作單位不斷和藝人協調錄影時間。粉絲們看不到喜愛的明星出現在節目中，改而轉往粉絲專頁留言互動。一名羅志祥的粉絲留言問他，「為什麼節目没有你？」而他也親自回覆說道，自己仍是該節目的一員，只是因為疫情的緣故會晚一點和大家見面。就在15日也終於敲定時間啟程飛往大陸，而他也不改搞笑本色，一身的「防疫」時尚行頭，使用護目鏡、口罩和面罩等把自己全身包得密不透風現身機場。

羅志祥嚴密防護不忘拍照搞笑。（圖／翻攝自羅志祥 微博）

羅志祥15日下午在微博PO文報平安，表示自己已經平安抵達大陸。照片中他穿著一身黑色服裝，配戴口罩、護目鏡、帽子、透明面罩、手套等裝備，把自己全身包緊緊幾乎看不到臉，還在行李輸送帶旁邊比YA拍照，開心表示：「必須帥氣登場！」

粉絲被羅志祥的裝扮逗笑，留言調侃「今天的機場依然是你的伸展台」、「遮成這樣也還是好看的」、「看到你這麼全副武裝就放心啦」、「你這身行頭好帥」也期待早日看到他在節目中精彩的表現。

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(中時電子報)