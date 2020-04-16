義大利疫情一度失控，如今靠著關閉公共場所、維持社交距離讓疫情趨緩，而民眾雖然沒辦法出門、聚會，卻仍能從中找出方法，就有人們選擇在自家大樓的天台上運動，一方面在戶外、也能跟別人保持一定的距離。

民眾雖然沒辦法出門及聚會，仍能從中找出娛樂方法，有人選擇在自家大樓的天台上運動，既能強健身體、放鬆心情，也能跟別人保持一定的距離。（圖／新華社）

義大利兩名互住隔壁的男子，突發奇想來了場「高空網球賽」，雖然最後不小心讓球掉到樓下，兩人還是玩得很開心，不過探出窗外還是有些危險，最好不要學習。

也有擔任DJ的民眾突發奇想，把音響等機器搬到陽台開趴，與鄰居們一同分享；另一位正在居家隔離的佛羅倫斯聲樂家，也在自家陽台開唱，讓鄰居們不花一毛錢就能彷彿置身歌劇院，防疫之外仍能享受美妙音樂。

另一位居家隔離中的賽普勒斯男子，為了兼顧他人與狗狗的健康，竟發派「無人機」牽著狗狗放風，最後狗狗也平安回家，但仍有網友認為狗狗在路上可能有突發狀況，主人還是要自己溜狗比較好。

亞東醫院兒童發展中心職能治療師黃佳妤提醒，孩子宅在家中時，父母可以試著降低對孩子的標準，才不會影響親子關係。（圖／黃佳妤提供）

也有許多暖心故事，西班牙馬德里的一位獨居老奶奶，最近適逢自己的80 歲生日，本來以為自己要孤單度過，沒想到鄰居們為她準備蛋糕、點上蠟燭，再把蛋糕放在家門口，奶奶相當驚喜且紅了眼眶。

當老奶奶走到窗戶跟鄰居致意時，鄰居們竟然一起合唱生日快樂歌，同時鼓掌為她送上祝福，防疫的同時，其實人心還是能緊緊相依！

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(中時電子報)