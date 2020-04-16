台中市楊姓男子日前騎車外出，他將機車停在早餐店後徒步返家，並報案稱機車不見了，還不斷強調「我每天都是停在家門口」，警方調閱監視器找到機車通知楊男弟弟領回，他向警方表示，哥哥有服用助眠藥習慣，有時精神恍惚，對其行為深感歉意。

大甲警分局表示，外埔分駐所警員吳世揚、梁倍豪11日上午7時許擔服守望勤務，接獲民眾致電報案機車停在家門前不見了，員警隨即趕往現場了解，39歲楊男不斷強調，「我每天都是停在家門口」、「這麼爛的機車怎麼還有人要!」

警方耗時1小時調閱周遭監視器，發現楊男當天清晨4時許騎乘機車外出，之後便徒步返家，警方開始於轄區內協助尋找，最後於其住家附近早餐店前發現該機車。

警方遂通知楊男弟弟領回，他表示，哥哥有服用助眠藥物習慣，有時精神恍惚，除向警方深表歉意外，也感謝協助找回機車。

大甲警分局指出，為民服務是身為人民保姆的職責，自己只是將心比心，將分內工作做好，為需要警察協助之民眾，盡一己之綿力，不足掛齒。

(中時 )