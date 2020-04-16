女星賈靜雯愛情事業兩得意，她不只是公認的幸福人妻、俏媽咪，並在去年以電視劇《我們與惡的距離》奪下金鐘視后，而賈靜雯近日接受大陸節目《魯豫有約一日行》訪問，帶主持人魯豫逛永康街，介紹自己成長的地方時，賈靜雯卻心有餘悸談起童年陰影。

賈靜雯帶魯豫逛永康街，這帶是賈靜雯成長的地方，充滿她許多童年回憶，賈靜雯也透露，父親曾開的餐廳「天津衛」，曾經是許多明星的美食打卡聖地，但後來爸爸因為健康因素而收掉餐廳。

兩人走到公園時，賈靜雯則透露她小時候常來玩，接著賈靜雯話鋒一轉，想起她5、6歲的時候「我印象中被一個男的直接從溜滑梯拽下來，拉到旁邊的廁所」，幸好賈靜雯的堂哥也在場，把她從廁所拉出來大叫。

賈靜雯心有餘悸說：「後來我才聽我媽媽講說，那個就是那種變態，就是對小朋友會…」，也讓賈靜雯每次經過那個公園時，都會想起這段童年陰影，直呼：「我會有一個恐怖的記憶」。

(中時電子報)