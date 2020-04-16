隨著「飛人」喬丹紀錄片「最後一舞」即將公開，《The Athletic》採訪不少球星暢談當年跟喬丹的故事，熱火退役球星「閃電俠」韋德也分享自己與喬丹趣事，當他2003年回到家鄉芝加哥慶祝自己被熱火選上，喬丹竟然騎摩托車現身祝賀。

「當年我剛被熱火選上，我回芝加哥舉辦派對慶祝，」2003年第5順位被熱火選到的韋德回憶，「我記得是我堂哥走過來抓住我說，喬丹來了，但門口的人不讓他進來，我馬上回他這不可能，他隨即重申喬丹就在外面，還被球迷包圍。」

「我們趕緊衝了出去，跑去他們攔住喬丹的地方，質問為何把喬丹攔下，有人說他不肯出錢，我一頭霧水衝出去，看到喬丹坐在摩托車上，身旁約有30人圍著他，」韋德說，「他告訴我只是來表示他對我支持，然後就騎摩托車走了。」

或因這段跟喬丹的淵源，韋德曾在2016-17年球季回到芝加哥，替公牛效力過1個球季，隨後也去騎士跟好友「小皇帝」詹姆斯短暫聯手46場例行賽，最後重新回到熱火打球，且在上季正式宣布退休，熱火也在今年2月幫他舉辦退役儀式。

(中時 )