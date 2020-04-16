新冠肺炎疫情肆虐，全球各地紛紛出現醫療物資短缺的情況，眼看台灣推出口罩實名制，女星李妍憬見狀也打算盡份心力，她日前在臉書發文，霸氣送出400片醫療用口罩，豈料下秒就接到律師來電，告知她「送口罩是違法的」，李妍憬聽完後也失望地說：「能說現在想盡一份力量也有風險！真的抱歉了。」

李妍憬本月3日在臉書發文，表示自己能感受到大家買不到口罩，就連身為里長的姑姑想幫里民代領也沒有辦法，也讓她興起為社會盡份心力的念頭，「我很想付出，但付出的有限，也請大家別見怪，我本人發放400個口罩。」她表示，只要持50歲以上身分證的朋友，都可以前來領取口罩跟隨身乾洗手包。

李妍憬打算送口罩。（圖／翻攝自李妍憬臉書）

不過，貼文發布後沒多久，李妍憬卻接到律師電話，告知她發送口罩是違法的，而她也遺憾地向大家道歉：「只能說現在想盡一份力量也有風險！真的抱歉了，請大家轉發，禮拜天的發口罩就不能做了，本來想便民，但是還是要尊重法律！」

李妍憬打算送口罩，但卻被律師告知違法。（圖／翻攝自李妍憬臉書）

據《藥事法》規定，若想販售或是贈送醫用口罩須經過藥局、衛福部許可，否則將可處最高200萬元的罰款，李妍憬雖然想幫助民眾，但也因為一點輕忽差點讓自己的荷包大失血。

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(中時電子報)