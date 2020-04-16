里長廖福田與當地民眾不堪其擾，又無法根絕髒亂源頭，向朱暖英市議員陳情反映。（台中市議員朱暖英服務處提供／陳世宗台中傳真）

台中市南屯區益豐路與龍富十九街口旁的建設局用地尚未開發，常年閒置雜草橫生，也成為來往行人隨手，丟棄物品的所在，嚴重影響黎明里公眾環境的衛生；里長廖福田與當地民眾不堪其擾，又無法根絕髒亂源頭，向朱暖英市議員陳情反映，16日邀請建設局一同前往會勘。

市議員朱暖英指出，該隙地屬於台中市建設局管轄尚未開發的「兒童遊樂場用地」，雖未開發，也沒有種植花草樹栽，更沒有明顯告示用地標誌，常常被誤認成無人管理的閒置荒地。

朱暖英說，空置的「兒童遊樂場用地」，緊鄰新式的社區大樓之外，轉個彎就是公益路很多知名餐廳的地方，不時產生環境髒亂，和市容實在不協調，也給人留下負面印象，實在不妥。

朱暖英認為，對於一些社區內，尚待具體規劃的公設用地，市府應該多加留意閒置用地對當地住民的外溢效果，更應快速來把該用地整理乾淨把市容整潔還給居民。

經過與建設局會勘溝通後，允諾先將雜物清理乾淨，避免雜草蟲害滋生，再檢視用地需要作研擬規畫。

(中時 )