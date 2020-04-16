美國最新公布的經濟數據慘淡、再加上銀行財報數字疲軟，引起新型冠狀病毒肺炎對美國經濟衝擊的擔憂，四大指數15日全面拉回。日、韓股市16日開盤同步下跌，台股16日在台積電（2330）開盤走疲下，指數亦下跌61.43點，開在10,385.78點，隨後指數跌幅擴大，下跌逾百點。

美股道瓊指數15日下跌1.86％，標普500指數下跌2.20％，那斯達克指數下跌1.44％，費城半導體指數下跌2.82％。

群益投顧指出，受新冠肺炎疫情影響，經濟數據不可能會好，但企業展望逐漸樂觀（疫情受控），指數具領先指標特性。

群益投顧指出，疫情對部分科技帶來商機、原先需求遞延，但對傳統產業就是需求消失，第一季財報表現衰退嚴重，財報公布前，傳產反彈空間受壓抑。

而台積電16日下午將舉行法說，群益投顧指出，宜注意第二季展望，市場態度保守以待。策略上，重個股輕產業，分成強勢股（突破或回到起跌點）、弱勢股（反彈量縮法人觀望）操作。

(中時電子報)