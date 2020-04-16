北部某公立附幼，因有4歲童確診，確定是家庭群聚感染案件；其就讀的幼兒園停課兩周，今首日復課，可看見不少家長一早就帶小朋友到校園上課的情景，校門口也落實防疫量體溫、噴酒精，有家長也因擔心孩子隱私，要求媒體不得拍攝，載孫子到校上課的爺爺則表示，「停課一周，很無聊，孫子喜歡到校上課，很開心。」，但也有小朋友因起床氣，到校門口哭鬧不想上課。

北市教育局主任祕書陳素慧指出，校園在停課第一天和開學前一天都會大消毒，包含遊樂設施、教室等各角落；學校面對媒體則不願做任何回應。

送孩子上課的學生家長表示，學校是在連假期間緊急通知，感覺連假好像沒有盡頭，也要跟公司說有這樣的情況，學校每天打電話來關心量體溫；當知道學校有確診時，就想到完蛋了，孩子全部窩在一起，但學校處理上很好，一發現就通知家長，沒有等上課上到一半才接回來，其實還蠻好的，不然家長會更擔心，孩子復課也終於恢復到正常生活，放下心中的大石。

(中時 )