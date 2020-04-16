處理器大廠AMD（超微）宣布擴充AMD第2代EPYC處理器產品陣容，推出三款全新處理器，採用平衡且高效率的AMD Infinity架構結合速度更快的「Zen 2」核心，針對資料庫、商用高效能運算（HPC）、以及超融合基礎架構工作負載提供最佳效能。法人表示，新款處理器採用台積電7奈米製程。

新推出的3款處理器包括AMD EPYC 7F32（8核心）、EPYC 7F52（16核心）、以及EPYC 7F72（24核心），進一步拓展AMD第2代EPYC在執行各種工作負載的效能領先地位，發揮高出達500 MHz的基礎頻率以及大容量快取的優勢，讓AMD EPYC成為全球每核心效能最高的x86伺服器CPU。

AMD EPYC 7Fx2處理器深入企業市場，針對工作負載提供全新效能增進功能，包括比競爭對手產品高出達17％的SQL Server效能的資料庫，超融合基礎架構方面則在VMmark 3.1的跑分勝出對手達47％（在一部四節點叢集系統中採用vSAN作為儲存層），寫下嶄新世界紀錄，此外，在商用HPC方面，每核心執行計算流體力學的應用效能更勝出對手高達94％。

AMD全球資深副總裁暨伺服器事業群總經理Dan McNamara表示，AMD EPYC持續重新定義現代資料中心，新推出的3款強大處理器讓我們能更深入企業市場核心，協助客戶獲得更好的處理成效。我們攜手合作夥伴一同在超融合基礎架構、商用HPC以及相關資料庫工作負載等領域，突破每核心的效能極限並發揮更大的價值。

全新AMD第2代EPYC 7Fx2處理器帶來領先業界的每核心效能與突破性的價值，為EPYC家族挹注最高的每核心效能。

這些新款處理器的效能來自於平衡的架構，結合高效能「Zen 2」核心、PCIe 4與DDR4-3200記憶體以及AMD Infinity架構等系統設計方面的創新，帶給客戶最佳的系統效能，促成現實世界應用發揮更高的效能。

(工商 )