台積電法說會16日登場，外資圈相繼打「預防針」後，野村證券半導體產業分析師鄭明宗再為台積電注入「強心針」，強調台積電法說有驚喜，全年成長雙位數不變、不像市場擔憂那麼嚴重，別具意義的是，野村率先點名以聯電為首的三主軸、六大指標股，搶半導體反彈就趁現在。

因新冠肺炎疫情攪局，摩根士丹利、花旗環球、摩根大通等並未改變對台積電長線正向投資評等，然近期接連大打台積電法說預防針，先一步修正市場預期。野村證券則是極少數力排眾議者，鄭明宗三周內兩度直言，台積電第二季雖有季節性衰退，卻未見砍單，全年營收成長也將保在雙位數，遠比市場最悲觀言論的0成長強悍許多。

針對訂單調整，摩根大通證券半導體產業分析師哈戈谷（Gokul Hariharan）認為，新冠肺炎疫情爆發前，晶圓代工產能普遍吃緊，目前看來，第二季僅小幅度砍單，至於第三季會不會有較大規模砍單，則還在等待更清晰的終端需求狀況。

鄭明宗不諱言，台積電2020年資本支出因新冠肺炎導致歐美多處封城，確實有因設備延後進場而出現輕微下修可能。不過，考量半導體庫存低、市場對供應鏈生產受阻擔憂太鉅，現在就放棄對台積電下半年營運契機的期待，未免太早，因此，台積電法說釋出的展望，很可能優於市場對第二季營收季減4％、全年成長由年增18％下修至13％預期。

野村基於對台積電法說的正向期待，並考量半導體個股3月以來反彈20～40％，點名半導體投資三大主軸與指標股。

首先，因半導體多數個股股價都展開反彈，現在選股更要謹慎，符合股價落後、短線報酬風險比更優、後市具反彈機會等條件者，如：聯電、日月光投控與頎邦。

其次，大陸5G題材依舊健全，儘管受到疫情衝擊，台積電可能需要調降對智慧機業務期望，但這也已經在市場預期中，並非偶發性利空。聯發科受惠大陸5G發展，野村認為聯發科全年可出貨4,000萬套5G晶片，遠高於市場預期的3,000萬套，同時，聯發科本季營運狀況也可望超越市場共識。

最後，基礎建設、資料中心、PC、網路屬於結構性商機，就算在新冠肺炎疫情影響完全緩解之前，需求仍會相當亮眼，包括：譜瑞-KY與瑞昱都是受惠股。

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