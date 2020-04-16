據統計，4/14前市場流通在外權證、單價小於0.5元的比例約68％，高於3月中的47％，低單價大量流通顯示投資人以股票觀念操作權證，低接或套牢等反彈，統一證券指出，股災期間接到投資人兩大問題，包括市價買進超低價權證漲不動、券商不掛外盤讓人想買買不到等，提醒投資人須徹底了解後權證後再進場為宜。

權證投資人在股災期間問題有二：（1）以市價買進超低價權證漲不動，如在現股連跌多日後，直接買進投資人自行掛出之市價0.1元的權證，期望用100元台幣大賺槓桿，但以券商理論委買價來算，該權證可能只有約0.01元左右的價值，投資人買貴10倍不說，過低單價的權證除非現股有極大幅度的反彈，如連日拉漲停，才有可能會往上跳動一個單位，不可不慎。

（2）為什麼券商不掛外盤，讓人想買買不到？多數狀況是現股連跌，20日歷史波動度上升，高於權證委買波動率5％以上，依照公開說明書規範可不掛單，意即該檔權證成本太低，多賣多賠，因此，券商可依照載明之規定調整造市狀況；換言之，若有策略要分段累積部位，挑權證時就要注意隱波低不見得好。

統一證券金融商品部提醒，權證特色與股票大不同，首要是買進前要先知道是否買太貴，若不知道如何試算，可洽詢券商，或看報出來的張數是否有三位數。另外，過於便宜的權證（如低於0.5元）也代表該檔權證價值所剩無幾，不要太期待低接、以小博大，結果可能不如想像；隱波過低對於要持續累積部位風險也較大，建議對於權證基本特性及規範須徹底了解後再進場。

(工商 )