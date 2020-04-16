蘋果（Apple）宣布推出新款價格親民的iPhone機種。由於現在全美仍因新冠肺炎而實施居家令，使得這家科技巨擘首度在沒有大型發表會的情況發表新機。

最新的第二代iPhone SE要價399美元，預購自本周五開始，4月24日到貨。蘋果首代iPhone SE於2016年上市。

蘋果在艱難的時期推出第二代iPhone SE。全球面臨嚴重的病毒危機，新冠肺炎導致數百萬人失業，此前中國廠房產線延宕。今年2月，蘋果發布第二季營收預警，稱中國在疫情打擊下而需求疲弱，iPhone供應下滑。

(工商 )