蘋果推最新iPhone SE 周五開放預購 09:112020/04/16 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蘋果（Apple）宣布推出新款價格親民的iPhone機種。由於現在全美仍因新冠肺炎而實施居家令，使得這家科技巨擘首度在沒有大型發表會的情況發表新機。 最新的第二代iPhone SE要價399美元，預購自本周五開始，4月24日到貨。蘋果首代iPhone SE於2016年上市。 蘋果在艱難的時期推出第二代iPhone SE。全球面臨嚴重的病毒危機，新冠肺炎導致數百萬人失業，此前中國廠房產線延宕。今年2月，蘋果發布第二季營收預警，稱中國在疫情打擊下而需求疲弱，iPhone供應下滑。 (工商 ) #iPhone #蘋果 #SE #預購 也許您會感興趣 推薦閱讀 行政院規劃 未來可持健保卡至超商預購口罩 13:302020/04/12 政治 超商預訂口罩 最快22日上路 04:102020/04/13 財經要聞 口罩排隊風波 網給建議曝破解關鍵 08:172020/04/13 政治 分析師預測 iPhone SE 2 最快15日亮相 有三色可選 10:132020/04/14 科技 財經外媒預測iPhone 12瀏海變小 可能分批上市 11:112020/04/14 科技 首檔槓反型ETN 掛牌 04:102020/04/15 證券．權證 Apple Maps數據公布 防疫封城禁令成效一看就知道 12:562020/04/15 科技 蘋果平價新機iPhone SE正式發表 4／24開賣定價1.45萬更超值 23:162020/04/15 科技 第2代iPhone SE驚喜登場 7大必買理由讓人太心動 23:582020/04/15 科技 iPhone SE終止謠言 全新親民版最低14500元入手 03:022020/04/16 科技 科技熱門新聞 設定一次 一支手機輕鬆幫全家人網購口罩 - 科技 第2代iPhone SE驚喜登場 7大必買理由讓人太心動 - 科技 蘋果推最新iPhone SE 周五開放預購 - 科技 - 工商 蘋果平價新機iPhone SE正式發表 4／24開賣定價1.45萬更超值 - 科技 餐飲廠商苦 新光三越即刻救援 - 產業．科技 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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