合一生技治療異位性皮膚炎與過敏性氣喘的FB825,以5.3億美元授權丹麥LEO Pharma(利奧製藥),創下國內最大新藥授權案!對已經低迷了5年的生技產業,無疑的是打了一針強心劑,指標意義濃厚。

FB825是在2011年時,由中天集團旗下泉盛生技(後與合一合併)以700萬美元向中研院授權引進,該新藥發明人是成功開發了第一個上市的過敏抗體藥物Xolair的中研院院士張子文,泉盛創始團隊、曾參與FB825開發震泰生醫創辦人李冬陽博士,昨晚以中、英文在FB上發表見證這一段從700萬美元到5.3億美元的歷史,也 感謝中天集團總裁路孔明的堅持,打造了FB825的驚奇之旅。

以下是李冬陽博士的PO文:

530 代表甚麼?

代表以台灣為基礎進行新藥開發的產業,極具歷史意義的一個數字。USD 530 million(5.3億美金) 總授權里程金,創台灣醫藥開發史最高授權金額紀錄,發生在今天 2020年4月15日。幕後最重要的推手 -- 中天集團創辦人 路孔明先生。 記得是2011年1月的某一天,時任集團臨床處處長 郭必盛博士,邀請FB825 (此次被授權主角) 發明人,享譽國際的張子文教授 (張老師同時也是年銷售額超過10億美金暢銷藥XolairR 樂無喘的發明人) 來集團給研發同仁進行特別演說。聽完演說的當下,我由衷地感動。 張老師的分享除了新穎的科學基礎外,更重要的是想解決病患痛苦的執著與熱誠。與我在美聆聽血管新生之父Dr. Judah Folkman (也是我的指導老師) 的演說有同樣類似的感受。一位是科學家,一位是臨床醫師,但兩位對於解決病患痛苦的意念與決心,並無二致。

2011年4月6日,集團正式與中研院簽屬總金額7百萬美元的授權案 (當下也破了中研院的歷史授權紀錄) ,正式將FB825納入集團產品開發行列,開啟了一系列的驚奇之旅。 當時,我們是全台灣最早進行抗體新藥開發的純本土團隊,老實說,被很多人看衰。你們沒有經驗啦! 台灣沒有新藥啦! 你們不可能啦…… 不過還好,我們有一位死忠的粉絲,也是從頭到尾全力支持的金主,更是老闆 -- 路先生。

由於路老闆的支持,從clone的確認、高產量細胞株的建立、分析方法製程開發、CMO/CRO 詢價比較、小量試產、GMP量產、GLP猴子毒理、US FDA IND package撰寫送件…團隊全都一手包辦,不假他人。最後,我們在filing後的第28天得到US FDA的正式回應 “You are safe to proceed with your IND”,一切的辛苦都值得了。接著,由於經驗了累積,我們用了僅50%的開發成本,也把FB704A送進US FDA IND。此時,應該沒有人會懷疑這個名不見經傳的本土團隊的能耐。(現下由於過往經驗了累積,IND已不再是難事) 醫藥產品開發的目的是解決病患的問題,但這需要極大的資金奧援,特別是抗體藥物。這又是一個未雨綢繆的實例演練。大家都知道,過去5年台灣的新藥開發市場的寒冷,不論募資或是尋求合作都是非常辛苦的。集團準備了充足的子彈,讓產品開發能有餘裕,看到價值提升的那一刻。 對於曾參與此一具歷史意義的產品開發,個人深感榮幸。最後,除了感謝曾經參與開發的團隊成員外,更要感謝路老闆的賞識,過去,讓我有機會能參與歷史,今天,更能見證歷史。

(工商 )