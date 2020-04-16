5月台指期開盤跌148點，為10177點，金融期及電子期攜手走低。

永豐期貨表示，台指期周三上漲62點至10325點。價差方面，台指期為逆價差-122.21點，電子期逆價差-4.65點，金融期為逆價差-11.49點。台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少3577口至12005口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少7265口至35256口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加7319口，使留倉部位轉為淨空單-629口。

永豐期貨表示，周二美國股市持續反映疫情趨緩、經濟活動重啟等利多，無懼摩根大通、富國銀行等金融股財報表現差勁，終場美股三大指數漲幅仍高達2.39%至3.95%不等，而台指期夜盤也以上漲0.44%反映。不過由於周三美股電子盤偏弱，台指期相較夜盤以下跌開出，所幸台指期逢低承接力道不弱，台股由台積電及其他金融權值股帶動下，指數穩步向上震盪走揚，而1點結算開始後，台指期的震幅就明顯縮小，最終以10451點結算。終場加權指數上漲1.11%至10447.21點。

整體而言，近期台股看回不回的V轉強彈氣勢依舊，周三台股也填補了3月13日的空方缺口，但目前位階臨近10500整數關卡，操作上仍需謹慎以對，後續市場將關注周五的大陸GDP數據。

(時報資訊)