一名穿帽T、蒙面的男子，昨晚潛入南投縣國姓鄉北港村的三合院民宅，以繩索綑綁並持刀割傷76歲林姓屋主，搶走屋內3萬5000元現金後逃逸，被害屋主左手腕遭歹徒割傷幸無大礙，但歹徒大膽行徑已讓當地居民人心惶惶，警方獲報成立專案小組全力偵辦緝兇。

警方調查，76歲林姓屋主與女兒同住，昨午騎機車外出到附近的寺廟，與朋友喝茶、聊天、下棋，直到傍晚才獨自返家，機車停妥進入客廳，當時女兒工作未歸，突然有一名穿帽T、蒙面的歹徒闖進屋內，手持菜刀將他制伏。

接著林姓老翁被歹徒用繩索綁住雙手，雙眼跟嘴巴也被拿毛巾封住，歹徒將他控制在客廳後，接著開始搜刮財物，最後看林翁身上有3萬5千元現金，搶走後還持刀割傷他的左手腕，做案時間不超過10分鐘。

歹徒看到林翁鮮血直流，又拿衛生紙、膠帶為他止血，然後徒步離開現場，老翁認為歹徒離開後，才自行掙脫報案，然而屋內及户外留下斑斑血跡，令人怵目驚心。

警方隨即封鎖現場進行鑑識採證，林翁遇到此事內心相當恐懼，暫由外地子女接回同住，至於歹徒是預謀或是闖空門失風，則由南投縣埔里警分局成立專案小組全力偵辦。

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(中時電子報)