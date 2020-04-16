北市萬華區發生隨機殺人事件。于姓房仲業務員日前持藍波刀，從背後刺殺林姓計程車司機，短短1分鐘連捅18刀命危，目前仍在加護病房插管，住院已經5天仍無意識，林妻子怒控于姓兇手太殘忍，這18刀毀了一家人的生活，丈夫何時清醒，都還是未知數，警方遲至目前也仍無法製作筆錄。

林妻表示，目前已開三次刀，受傷部位只是暫時縫合，雖然丈夫偶爾會睜開眼睛，但他沒有辦法做任何的動作，因為全身都插滿管子，大部分時間都是在昏迷沉睡，根本不知何時會好轉。

57歲于男從事房仲工作，11日晚11點多，從松山騎腳踏車到萬華莒光路，停好車後，從腳踏車上拿起30公分長的藍波刀，若無其事經過林男身邊，轉身高舉藍波刀，猛刺43歲林男的背部。林男遇襲後倒地，試圖要踹倒于，但于沒有收手，前後猛刺18刀，幸未刺中致命部位；待林搶下藍波刀，于才倉皇逃跑，遭聞聲而至的員警當場逮捕。

于男供稱，因為心情不好，覺得林像以前的仇家，手中的雨傘像是要攻擊他，才用撿來的藍波刀反擊，他強調並未服用藥物，也未領有身心障礙手冊。

于男公司同事表示，于業績正常，平時獨來獨往，最近3、4天未進公司，大家只知道他弟弟最近生病，以為在處理家事，沒想到會成為隨機砍人的凶手。林男的弟弟則是痛斥「太可惡」，哥哥家中還有2名念國小的小孩，現不知道該如何告訴他們，無法理解于男為何攻擊路上不認識的人。

(中時電子報)