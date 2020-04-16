奇美醫學中心兒科部主治醫師陳威毓表示，兒童急性蕁麻疹找出原因不易，個案小病人常規治療效果有限才發現竟是黴漿菌作怪。（奇美醫學中心提供／曹婷婷台南傳真）

8歲佑佑某天從學校回來，身體出現微凸、略帶紅色皮疹，看起來又像被蚊子叮到，抓個不停，當晚去診所就醫，醫師明快診斷出蕁麻疹，也正確開立抗組織胺和類固醇藥物給病人服用，但過了2天無明顯改善，進一步至奇美醫學中心住院檢查發現，竟是黴漿菌抗體呈陽性反應，確診是黴漿菌引起的蕁麻疹，經抗生素合併抗組織胺治療，蕁麻疹很快就改善了。

奇美醫學中心兒科部主治醫師陳威毓表示，蕁麻疹是兒童常見過敏疾病之一，發作時皮膚會有略帶紅色、浮腫、具癢感、稍微隆起斑塊，若用手抓，沒病灶的皮膚會出現上述類似斑塊，這些皮疹可能幾小時內消失。有時過敏反應發生在更深層組織，則產生血管性水腫，造成眼睛周圍或嘴唇腫脹(俗稱的金魚眼或是香腸嘴)，發生喉部嚴重可能影響呼吸。

文獻指出，每人一生約有20％機率發生蕁麻疹，依據蕁麻疹持續發作時間分為「急性」和「慢性」，超過6周幾乎每天皮膚都會出現蕁麻疹，定義為慢性蕁麻疹。

常見急性蕁麻疹原因包括食物、藥物、昆蟲叮咬、過敏原接觸(乳膠、花粉、動物唾液、蕁麻植物等等)、輸注血液製品、感染(A型鏈球菌、黴漿菌、鼻竇炎、肝炎、EB病毒等)。慢性蕁麻疹原因更複雜，約60-70％是慢性特發性蕁麻疹、30％是誘發性蕁麻疹(冷刺激、運動、洗熱水澡、流汗、壓力等)，少數因其他自體免疫疾病、血管炎、甲狀腺疾病、腫瘤引起。

臨床診斷蕁麻疹不困難，但找出原因不易，即便急性蕁麻疹仍有超過5成找不出原因。門診常有家長詢問需不需要檢驗過敏原，醫師建議，通常過敏原檢測對食物過敏型或接觸過敏原後產生的蕁麻疹診斷才有幫助，但這些成因從病史詢問就可發現蛛絲馬跡。

陳威毓表示，蕁麻疹若僅皮膚症狀，可冰敷或輕拍緩解症狀，藥物目前以抗組織胺藥物為主，短效第一代抗組織胺雖有嗜睡副作用，但效果不錯；病程較久可選擇第二代抗組織胺。若細菌或黴漿菌感染引起，需適當抗生素治療。嚴重蕁麻疹合併血管性水腫，甚至影響呼吸，須急診處理以維持呼吸道暢通，也可能要使用腎上腺素或注射類固醇。慢性蕁麻疹除找盡可能找出潛藏病因，治療仍以第二代長效抗組織胺為主，治療時程可能需要半年以上。

(中時 )