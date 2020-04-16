廠商改請許光漢站台代言。（圖／中時資料照片）

自稱為「IPSS」（International Professional Super Star，國際巨星）的小S是廣告女王，先前大S和汪小菲在日本找到1萬個口罩捐往武漢，小S當時全力力挺姊姊、姊夫，同步寫下：「恨！比病毒更可怕！」，卻惹來網友謾罵。周刊報導，廠商見苗頭不對，原本捧著大把鈔票想請小S的代言合作因此喊卡，推估小S在台灣的代言價碼至少300萬台幣起跳。

因限制口罩出口政策，范瑋琪2月爆出在私人臉書大罵行政院長蘇貞昌狗官，大S也因日本掃購1萬個口罩送往武漢引起爭議，而當時小S為力挺姊姊和好友，強調：「我們都是人類，都住在這個地球上，如果不互相幫助，這不是人類該有的行為吧！」卻引來網友「出征」，還傳出S幫的副業和代言產品遭到網路瘋狂抵制。

據《鏡周刊》報導，知情人士指出，小S在今年農曆過年前手上本來有支酬勞至少300萬的廣告洽談中，因捲入口罩之亂，廠商擔心商品受到影響便緊急抽腿，改請許光漢宣傳，而小S經紀人知道廠商決定後，態度依舊大方，也稱讚許光漢人氣真的很旺，而對於到手廣告飛了的傳聞，小S方面暫無回應。

(中時電子報)