隨著醫療科技發展、醫療資料量增加，如何確保醫療資料的穩定性，並提升醫療資料的運用效率，已成為現今台灣許多醫院邁向轉型的重要關鍵。致力於提供現代化資料體驗的資料解決方案領導廠商Pure Storage宣布臺安醫院導入Pure Storage的全快閃儲存FlashArray//X20作為Oracle資料庫的儲存基礎設備，並進一步串聯超融合系統（HCI）形成混合式儲存，藉此運轉SQL Server資料庫，成功協助臺安醫院資料減量比達5.8:1，運作效能大幅提升，讓各單位人員能減少資料載入及等待的時間，更有效率的運用資料，將資源投入於醫院的關鍵工作中。

Pure Storage台灣區總經理吳元愷表示，Pure Storage很高興此次能協助臺安醫院更迅速且妥善的運用及管理醫療資料，加速業務進行。未來，Pure Storage也將持續透過高效能、高穩定性的儲存設備，能協助醫療產業妥善利用醫療資料，使醫療產業從業人員能將時間投入於更關鍵的業務中、提供給病人更完善的服務。

走在醫院e化浪潮的前端，臺安醫院從2000年起，即著手醫療資訊系統（HIS）的建置；在轉型過程中，隨著醫療資料量增加、功能需求增多，加上系統的新功能開發、運作及維護，不管是儲存基礎設備或是醫院資訊部的人力，負荷皆大幅加重。

對於導入新的儲存設備，院方資訊處有幾個主要的考量點。第一，臺安醫院的HIS採用Oracle資料庫引擎，因此能夠順利安裝、運行Oracle資料庫的儲存設備，對於醫院的營運上來說非常重要；第二，為因應醫療資料量增加速度快，直接選擇效能最高的儲存設備，不但能替院方加速關鍵業務的運作速度，更能減少未來資料大幅增加後，設備更新、更換上的麻煩；第三，醫療資料的安全性及保存維護非常重要，Pure Storage的Snapshot功能，能在資料庫出現異常時成功復原，是非常令人感到放心的。更重要的是，Pure Storage無需停機、不中斷、不需進行資料搬遷，便可進行軟體升級或硬體擴充的特性，讓人十分放心！

正式啟用Pure Storage的設備後，首先感受到成效顯著的，是高達5.8:1的資料減量比。在實體空間使用率大幅減少下，臺安醫院資訊室主任鄭敦仁發揮創意，將院內的超融合系統（HCI）串接Pure Storage的設備，形成混合式儲存，藉此運轉SQL Server資料庫。在這樣的架構運用下，運行在SQL Server的知識管理、教育訓練、考核等應用，皆因接上快閃儲存而效能大增。此外，混合式儲存啟用，透過HCI的管理機制，能夠同時管理Pure Storage設備與HCI內部儲存空間，兼具高效能及彈性，讓臺安醫院的業務運行更加順利。

在引進Pure Storage儲存設備後，臺安醫院多個單位皆對資料處理效能的提升「很有感」。舉例來說，負責健保申報工作的申報科，在Pure Storage 設備啟用後， 因Disk I/O大幅提升，每日下班前擷取大量資料的結果，從需要等至隔天才會運行完成加速至當日即可完成，大幅的提升了工作效率。

Pure 1雲端儲存管理平台也帶給臺安醫院資訊室主任鄭敦仁極高的滿意度，尤其是Pure1 VM Analytics，它可以讓用戶掌握個別VM的資源使用情況，從更全面性維度來探索系統的問題真相。有了Pure 1，臺安醫院能更密切的掌握儲存資源的使用狀況，進行管理、分析以及優化。

臺安醫院資訊室主任鄭敦仁表示，透過Pure Storage的高效能儲存，以及Pure1雲端儲存管理平台，不但讓臺安醫院的醫療資料處理速度大幅提升，儲存設備的管理上也十分輕鬆。同時，擁有Snapshot功能，我們也不需要擔心災難復原的問題。Pure Storage真實的提供了有感的儲存服務，讓我們更能節省時間，加速發展關鍵業務。

醫療資料能夠穩定運用、安全保存，是隨時在與時間賽跑的醫療產業，在建置IT基礎設施時，最基本也最重要的需求。臺安醫院資訊室秉持著精益求精的精神，持續強化醫療資料保護的工作。在未來規劃上，臺安醫院不排除引進Pure Storage的ActiveCluster解決方案，透過完全對稱、能主動雙向複製的儲存基礎設備，讓臺安的資料保護更加俱全面性，提供給病人更令人安心的醫療服務，實現全人照護的願景。

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