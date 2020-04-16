安全科學領導公司UL發布研究報告，詳細闡述具安全性關鍵的聚合物，其性能特性對3D列印的影響。該研究結果已用於建立評估和鑑定材料合格性的框架，可幫助積層製造（AM）供應鏈的利益相關者降低風險，並提高品質和性能。

UL研究3D列印樣本的可燃性、燃燒及電氣特性，並與用一般塑出成型方法製造的樣本進行比對。研究人員發現重大的安全性與性能差異，並得出結論：當相同的材料欲使用3D列印流程來製造3D零組件時，不能採用傳統製造的技術來評估其性能等級。

為此，UL發展了專用於積層製造的塑料認證計畫Blue Card（藍卡）。藍卡提供了必要的數據，可確保將要用於3D列印的材料、3D列印零組件和產品的完整性與實用性。而用於3D列印的材料一旦獲得UL認可零組件標誌（UL Recognized Component Mark），即會自動核發藍卡。

UL認證的積層製造材料，會公布在UL公開的Product iQTM資料庫中，提供成千上萬製造商在此搜尋已獲認證的3D材料。使用經過獨立測試與認證的3D材料，有利於終端產品製造商在終端產品/系統的認證上，節省時間和成本。藍卡是針對3D列印設計的，3D列印設備製造商亦可為將被明確用於設備的材料加以認證。

(工商 )