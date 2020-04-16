十銓科技發表兩款全新PCIe M.2固態硬碟（SSD），分別為T-FORCE CARDEA ZERO-Z330及ZERO-Z340 M.2 SSD，皆相容於Intel及AMD平台且支援PCIe Gen3x4最新介面，並採用專利石墨烯銅箔散熱模組及專業技術製成，厚度不到1 mm的極輕薄結構，專為電競筆電及高效能桌上型電腦量身打造的黑金致勝武器，與玩家並肩作戰打出一片電競天下！

T-FORCE CARDEA ZERO-Z330及CARDEA ZERO-Z340 M.2 SSD此兩款石墨烯高速固態硬碟採用PCIe Gen3x4最新高速介面，且搭載NVMe 1.3標準，並擁有專利石墨烯銅箔的散熱模組，極輕薄的結構亦能免除機箱機構干涉的組裝問題，兩款M.2固態硬碟連續讀寫速度分別可高達每秒2100/1700MB/s及3400/3000MB/s，針對玩家不同的使用需求，提出不同的解決方案。

T-FORCE CARDEA ZERO-Z330及CARDEA ZERO-Z340 M.2 SSD的石墨烯專利結構經由T-FORCE內部實驗室之嚴密測試及驗證，連續讀寫三小時以上能達到9％以上的降溫效果，其兩款M.2 SSD皆支援S.M.A.R.T自我檢測分析報告技術、TRIM指令、LDPC ECC糾錯與校正機制等全方位智能管理技術，穩定耐用的高效能有如強大後盾，讓電競玩家盡情享受衝速快感！

(工商 )