台中市患有身心障礙的劉姓男子，日前神情徬徨無助疑似迷途在石岡，他無法完整表達意思，也說不出自己名字及住家位置，警方耐心詢問，最後他拿出口袋手機並指著背面電話號碼，順利連絡上家人來帶回。

東勢警分局指出，22歲劉姓男子15日早晨神情無助在路口徘徊，石岡分駐所員警見狀立即上前詢問是否需要協助，但他僅支支吾吾無法明確表達且神情迷網疑似迷途，劉員只能先將他帶返所後，再設法聯絡其家屬。

劉員耐心詢問並不斷表示要協助他返家，劉男終於卸下心房，將口袋內手機拿出，並指著手機背面電話，劉員立即撥打，順利聯繫上其家屬。

劉男父親接獲警方通知後急忙跑到石岡所，並向警方表示，兒子因有中度智能障礙且視力不好，早上獨自出門讓家人非常擔心，還好有警方熱心協助，才化解這場危機，十分感謝警方協助。

東勢警分局呼籲，家中若有智能障礙親屬，應避免讓其單獨外出，平時應多注意及關心動向，可在隨身衣物繡上姓名、聯繫電話等資料，或佩戴足資辨識的項鍊、手鍊，以便警方或相關單位提供即時協助。

(中時 )