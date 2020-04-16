高雄市長韓國瑜深陷罷免危機，國民黨立委傅崐萁今天接受廣播訪問時表示，防疫期間，韓國瑜應控制疫情不要讓高雄成為防疫破口，「韓市長做這個就好，其他政治議題不要掛在心上」。

高雄市選舉委員會日前審查通罷免高雄市長韓國瑜第二階段連署書，並把名冊送到中央選舉委員會，中選會擬於明天開會審議，若確定成案，罷韓案的投票時間可能落在6月下旬，韓國瑜日前委託律師葉慶元、前高雄市新聞局長王淺秋，赴台北高等行政法院遞狀聲請停止執行。

對此，2020總統大選期間，力挺韓國瑜的國民黨立委傅崐萁上午接受《POP撞新聞》表示，韓國瑜在高雄做的確實相當落實，包含路平、路燈明亮、水溝暢通等，雖然對地方首長而言這是很基本的事物，但很多縣市長卻做不到，確實人民不是沒有感，但是政治氛圍存在很多困難。

傅崐萁建議韓國瑜，防疫期間，不要再管政治議題，只要做好市長該做的事情，韓國瑜應落實與基層民眾接觸，讓民眾生活在安全舒適的環境，這樣就夠了，全面關注疫情，不要讓高雄疫情大爆發，「韓市長做這個就好，其他政治議題不要掛在心上」。

(中時 )