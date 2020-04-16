高雄市長韓國瑜在總統大選敗選後，回到高雄卻要面對罷免的挑戰，而近期疫情蔓延，高雄市議會因為疫情而延後開議，卻因此遭到綠營市議員轟炸，怒批韓國瑜是為了逃避議會，拿疫情作藉口。

而韓國瑜對此是在臉書上做出回應，表示目前議會裡面有兩種意見，一種認為現在最重要的是防疫，高雄巿民朋友的健康安全是第一位，第二種則是認為沒有關係、繼續開會。

韓國瑜指出，站在巿政府的立場，一定是尊重議會最後的決定，高雄巿政府含空大共33個局處，所有的簡報、巡視、資料，還有各方面動態、靜態的了解，他已經全部都巡視完畢，也就是準備議會的開議，所以這方面他是等議會最後的決定。

而韓國瑜的這個回應，網友大讚韓國瑜的器度與那些反韓的市議員完全不一樣！直呼你的心如果是放在人民身上，那你會很重視健康跟防疫的工作；你的心如果始終在權力上面打轉，你就是非常重視所謂的罷免等等，這一點就看的出來，「韓總跟這些政客的差距還有器度到底差多大！」

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(中時電子報)